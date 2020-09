Vecchie Segherie Mastrototaro: “Caso Covid da noi? Ignobile fake news”

Un tam tam derivato dalla presenza di una ambulanza in zona, il passaparola che si amplifica presunte notizie ed la normale paura di un nuovo caso Covid hanno reso, loro malgrado, protagonisti i titolari delle Vecchie Segherie Mastrototaro che hanno inviato una nota chiarificatrice alla redazione.

“In relazione al caso del messaggio vocale che sta circolando in queste ore su WhatsApp – si legge nella nota – che riferisce dell’intervento di una autoambulanza per un sospetto caso di coronavirus nelle Vecchie Segherie, precisiamo che si tratta di una ignobile fake news. In realtà l’intervento sanitario non è stato effettuato nella nostra libreria, ma in un palazzo nei pressi per altre ragioni a noi del tutto estranee. Cogliamo l’occasione – continua la nota – per invitare a diffidare da pseudo notizie di dubbia fonte e non verificate attraverso canali ufficiali che contribuiscono a diffondere immotivato panico e per ribadire, come ben sapete, che le Vecchie Segherie Mastrototaro pongono scrupolosissima attenzione nella prevenzione sanitaria – conclude la nota dei titolari – e nella cura delle precauzioni nell’interesse dei propri clienti e del proprio personale”.