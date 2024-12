Vandalizzata casetta natalizia al Palazzuolo, Angarano: “Controlli per risalire ai responsabili”

La mamma degli imbecilli è sempre incinta. Possiamo sintetizzare con queste parole l’ennesimo sfregio di alcuni idioti che hanno vandalizzato una delle casette posizionate sul Palazzuolo in vista del periodo natalizio.

“Questi episodi non solo causano danni materiali – afferma il Sindaco Angelantonio Angarano – ma ostacolano anche le iniziative collettive volte a migliorare la vivibilità della città in periodi significativi. Evidentemente gli autori di questo atto di vandalismo non sanno che in piazza c’è videosorveglianza e che sono già in corso i controlli per risalire ai responsabili”.

“In questo contesto è importante riconoscere l’impegno di Confcommercio Bisceglie, che insieme all’Amministrazione Comunale ogni anno organizza eventi per animare il centro cittadino durante il periodo natalizio. Questi sforzi mirano a valorizzare il patrimonio culturale e il tessuto economico della città, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente per residenti e visitatori. È fondamentale che la comunità collabori per preservare tali iniziative – sottolinea – promuovendo il rispetto dei beni comuni e contrastando comportamenti che danneggiano il bene collettivo. Voglio però rassicurare tutti: sarà un bel Natale, non saranno certo questi vili episodi – conclude il primo cittadino – a fermare i preparativi e le tante emozioni che accompagnano questo periodo. Ci vediamo venerdì 6 dicembre in Piazza Vittorio Emanuele per festeggiare insieme”.