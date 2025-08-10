Vandali in spiaggia: danneggiate torrette e mezzi di salvataggio a Bisceglie

Nella notte, atti vandalici hanno colpito gravemente le strutture di salvataggio presenti sul litorale biscegliese, causando danni ingenti e compromettendo la sicurezza dei bagnanti. A denunciarlo è l’associazione Baywatch, che questa mattina ha trovato la propria torretta di salvataggio, situata sotto il Teatro Mediterraneo, pesantemente danneggiata. Il pattino di salvataggio è stato reso inutilizzabile e l’attrezzatura necessaria per il soccorso è stata dispersa sulla spiaggia.

Non è andata meglio alla vicina spiaggia dedicata a Mimì Gentile, dove ignoti hanno dato fuoco ai pannelli della torretta e danneggiato seriamente il pattino di salvataggio, rendendolo inutilizzabile in caso di emergenza.

Da una prima stima, i danni ammontano a diverse centinaia di euro, ma l’associazione sottolinea come il vero danno sia stato arrecato alla comunità: le azioni vandaliche hanno infatti compromesso l’efficienza e la rapidità di intervento dei bagnini, mettendo a rischio la sicurezza di residenti e turisti.

“Buona Festa dei Santi a tutti – conclude amaramente l’associazione – ma ci sono modi migliori di festeggiare che distruggere il lavoro di chi, ogni giorno, si impegna per la sicurezza in mare.”