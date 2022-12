Vandalizzati addobbi Natale nel centro storico, Silvestris: “Questi signori non vinceranno”

Lo sforzo dei tanti residenti, commercianti e giovani volontari dell’associazione “Borgo Antico” si scontra con l’ottusità di pochi vandali e teppisti, che la scorsa notte hanno divelto alcuni degli addobbi ideati per abbellire il centro storico in occasione delle festività natalizie.

«Da settimane, tutti insieme, ci siamo messi all’opera per rendere il nostro centro storico più bello e ospitale, per accogliere cittadini e turisti durante queste feste. Lo stiamo facendo grazie all’impegno e all’amore dei residenti, dei commercianti, dei ragazzi volontari dell’Associazione Borgo Antico, di chi il centro storico lo vive ogni giorno. Eppure c’è, incredibilmente, chi trova una malsana soddisfazione nel vanificare gli sforzi altrui. Gente abituata soltanto a disfare, abbattere, desertificare», commenta Sergio Silvestris.

«Lo vogliamo dire chiaramente: questi signori non vinceranno. Per ogni vandalo che distrugge, ci sarà sempre una comunità di persone pronta a rimboccarsi le maniche, a mettersi al lavoro per fare del bene alla città, per costruire qualcosa di bello. L’impegno di tutti loro non sarà rovinato dalla stupidità di pochi. Rimetteremo tutto a posto, e sarà un Natale bellissimo per tutti», conclude.

L’invito a tutta la cittadinanza è quello di scoprire il Borgo del Natale illuminato a festa e del Villaggio di Babbo Natale allestito nel centro storico per la gioia delle famiglie e dei bambini. Il Borgo del Natale aspetta i visitatori tutti i giorni della settimana dalle 17.30 alle 20 e nei fine settimana con tanti eventi, concerti e spettacoli gratuiti.