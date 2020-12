Vaccini anti Covid nella Bat, previste dosi per Covid Hospital Bisceglie e Opera Don Uva

I vaccini anti Covid sono giunti in Puglia ed anche la Bat comincia nelle prossime ore a muoversi per aiutare gli addetti ai lavori e le persone più in difficoltà.

Da domattina, ore 9, nel Dipartimento di Prevenzione ad Andria, saranno somministrati i primi 3 vaccini nella Bat a Riccardo Matera (Direttore Dipartimento di Prevenzione), Stefania Menolascina (Dirigente Medico Sisp Andria) e Danny Sivo (Coordinatore Medici di Lavoro).

Subito dopo saranno vaccinati altri 10 operatori degli Uffici di Igiene e a seguire i vaccini saranno distribuiti al Covid Hospital di Bisceglie, al 118, all’Opera Don Uva di Bisceglie, ai medici di medicina generale e alle Usca.