Un incidente si è verificato questa mattina, 12 dicembre, nelle pertinenze esterne della scuola “Don P. Uva – Battisti – Ferraris – (Cosmai)” di via Carrara Reddito. Un mezzo agricolo si sarebbe ribaltato durante le operazioni di ordinaria manutenzione del verde.
L’uomo alla guida del mezzo, un 58enne rimasto ferito ma vigile, è stato trasportato all’ospedale “Bonomo” di Andria per gli accertamenti da un’ambulanza in servizio 118. I soccorsi sono stati allertati poco prima delle 13.
Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale per i necessari rilievi.