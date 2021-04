Uomo precipita da scogliera in zona Pantano Ripalta

Un uomo è rimasto ferito in un incidente avvenuto questa mattina, 11 aprile, cadendo dalla scogliera in zona Pantano Ripalta a Bisceglie.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo attorno alle ore 12 sarebbe precipitato dalla scogliera finendo rovinosamente sulla spiaggia sottostante. I passanti di zona hanno subito chiamato i soccorsi e prontamente sul posto è intervenuta un’ambulanza.

L’uomo è stato trasportato in barella, cosciente, fino al mezzo di soccorso e successivamente traferito in ospedale. Sul posto presenti anche i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie per ricostruire la dinamica dell’incidente.