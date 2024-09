Uomo investito da scooter su via Bovio e trasportato in ospedale

È di un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 5 settembre, su via Bovio a Bisceglie.

Alle ore 12.15 circa uno scooter di grossa cilindrata guidato da un ragazzo di 18 anni percorrendo via Bovio, in direzione Trani, ha investito un pedone, un uomo di 58 anni, che probabilmente era intento ad attraversare la strada.

L’uomo investito, cosciente, è stato raggiunto dagli agenti della Polizia Locale di Bisceglie e da una ambulanza in servizio 118 che ha prestato le prime cure per poi trasportarlo in ospedale.