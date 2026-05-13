Attorno alle ore 15 di questo pomeriggio, mercoledì 13 maggio, un incidente tra due auto si è verificato su Corso Garibaldi, nei pressi di un autolavaggio.
Il conducente di una Fiat 600, un uomo di circa 50 anni di Bisceglie, mentre procedeva verso il centro cittadino, è stato colto da un malore, perdendo il controllo dell’auto e causando un frontale contro una Lancia Musa, guidata invece da un uomo di circa 55 anni.
Il malore è stato fatale per l’uomo, che è morto sul colpo. A bordo con lui sull’autovettura c’era la moglie.
Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie e due ambulanze. L’uomo alla guida della Lancia Musa è stato trasportato all’ospedale “Bonomo” di Andria.