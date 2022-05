Truffa ai danni dello Stato, arrestato in Sud America commercialista biscegliese

È stato arrestato il commercialista biscegliese Roberto Amoruso, ritenuto dagli inquirenti tra i protagonisti di una truffa che ha sottratto 440 milioni di euro allo Stato attraverso il commercio di falsi crediti di imposta riferiti alle misure intraprese dal governo per far fronte all’emergenza Covid: locazioni, sisma bonus e bonus facciate. Truffa smascherata dalle Fiamme Gialle lo scorso 31 gennaio.

Amoruso latitante da gennaio, secondo quanto si apprende dagli organi di stampa nazionale, è detenuto in carcere a Bogotà, in Colombia, dove le procedure di estradizione richiedono tempi piuttosto lunghi. Andrea Leonetti, invece, definito “il re dei bonus” è stato arrestato all’aeroporto di Fiumicino e si trova ora in carcere a Rimini.