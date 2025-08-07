Truffa a un’anziana a Bisceglie: arrestato 21enne campano

È finito in carcere un 21enne originario di Pomigliano d’Arco, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica. Il giovane è gravemente indiziato di truffa aggravata ai danni di una donna biscegliese di 90 anni, derubata con un raggiro che ha fruttato 5.000 euro in contanti e preziosi.

L’indagine, condotta dai Carabinieri della Tenenza di Bisceglie, ha preso il via nel maggio scorso, quando la vittima ha sporto denuncia-querela. La donna, rimasta sola in casa, era stata contattata telefonicamente da un individuo che si era finto suo nipote, sostenendo che il padre (figlio della donna) era stato trattenuto dai Carabinieri in un ufficio postale. Per evitare presunti guai giudiziari, le veniva chiesto di consegnare una somma di denaro e oggetti in oro.

Ancora sotto shock per quanto riferito, l’anziana ha radunato quanto richiesto. Poco dopo, alla porta si è presentato un falso carabiniere in borghese, che ha ritirato il bottino. Solo in seguito, parlando con il vero figlio, la donna si è resa conto dell’inganno e ha immediatamente denunciato l’accaduto.

Determinanti, per le indagini, sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, in particolare quelle fornite da una vicina di casa, che hanno immortalato ogni fase della truffa. La visione dei filmati ha permesso l’identificazione del 21enne, riconosciuto anche dalla vittima in una serie fotografica. Si è accertato inoltre che il truffatore era arrivato sul posto a bordo di un’auto guidata da un complice, ancora ignoto.

L’episodio conferma la pericolosità di truffe ben pianificate e rivolte soprattutto a persone anziane e fragili. La rapida denuncia e la pronta risposta delle forze dell’ordine hanno permesso di smascherare un’organizzazione criminale potenzialmente coinvolta in altri episodi simili. Le indagini sono tuttora in corso per risalire all’identità degli altri complici e verificare se il giovane sia coinvolto in ulteriori truffe.

Resta valida, fino a sentenza definitiva, la presunzione di innocenza per l’indagato.

L’Arma dei Carabinieri ricorda che nessun rappresentante dello Stato richiede denaro o gioielli a domicilio, e che in caso di dubbio è sempre bene contattare direttamente i familiari o il 112 prima di compiere qualsiasi azione.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani, Colonnello Massimiliano Galasso, ha dichiarato: “Questo episodio conferma, ancora una volta, quanto sia vile e odioso il fenomeno delle truffe agli anziani. Colpire persone fragili, spesso sole, approfittando della loro buona fede, è un atto che offende l’intera comunità. Ringrazio la signora per il coraggio dimostrato nel denunciare quanto accaduto e i nostri militari per la rapidità e l’efficacia dell’intervento. Continueremo a lavorare con determinazione per contrastare queste forme di criminalità e proteggere chi è più esposto a simili raggiri. Invito tutti i cittadini, soprattutto i più anziani, a non esitare mai nel segnalare situazioni sospette”.