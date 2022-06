Trovato con hashish e marijuana in casa, arrestato a Bisceglie cittadino rumeno

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della locale Tenenza nell’ambito di attività di polizia giudiziaria tesa al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 36enne di nazionalità rumena residente a Bisceglie.

I militari dell’Arma nel corso di perquisizione domiciliare, estesa anche ad un locale adiacente nella disponibilità dell’uomo, hanno rinvenuto – in parte già confezionata in dosi da destinare al fiorente mercato dello spaccio – complessivi 205 grammi di hashish e 85 grammi di marijuana, oltre ad un bilancino elettronico, diverse bustine per il confezionamento, un telefono cellulare e un coltello ancora con tracce di hashish sulla lama.

Accompagnato in caserma, il 36enne è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto al termine delle formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani, presso la locale Casa Circondariale, ove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Lo stesso dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani.