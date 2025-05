Trovato a Bisceglie uomo carbonizzato in una roulotte in fiamme

Un drammatico episodio si è verificato a Bisceglie nella serata di ieri, mercoledì 22 maggio. Intorno alle ore 20:00, in via Copenaghen, è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo all’interno di una roulotte andata completamente a fuoco.

La vittima, un biscegliese di circa 50 anni, si trovava all’interno del mezzo parcheggiato in un autoparco della zona, quando le fiamme lo hanno sorpreso. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento e gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Molfetta e Barletta, impegnati a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Trani, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso, e una squadra sanitaria del 118.

Questa mattina sono proseguiti i rilievi tecnici da parte dei militari dell’Arma e degli esperti forensi, con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.