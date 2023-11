Tre persone arrestate a Bisceglie per spaccio di cocaina

I Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta, nel corso di una operazione, hanno tratto in arresto due uomini e una donna e sequestrato oltre 100 grammi di cocaina, nel centro di Bisceglie.

Una pattuglia del Nucleo Mobile della Compagnia di Trani eseguiva a bordo di un’auto condotta da un uomo in compagnia di una donna, un’ispezione a seguito della quale veniva rivenuto, nascosto sotto la tappezzeria, un barattolo di plastica contenente 80 “palline” di cellophane contenenti cocaina pronta all’uso.

La successiva perquisizione domiciliare, eseguita con l’ausilio dell’unità cinofila in forza al Gruppo Barletta, ha consentito il ritrovamento e il sequestro nell’abitazione della donna, di una ulteriore “riserva” di polvere bianca, ancora da tagliare, di un bilancino di precisione e di un dispositivo elettronico “disturbatore di segnale”, molto probabilmente utilizzato per neutralizzare eventuali microspie per le intercettazioni ambientali.

Il fiuto del cane antidroga ha permesso di scovare un involucro di cocaina sotterrato nel giardino dell’abitazione costituito da numerosi strati di alluminio e cellophane: barriere olfattive inefficaci per il fiuto dell’animale. Il valore complessivo dello stupefacente, destinato alla vendita al dettaglio è stimato intorno ai 20mila euro. Si precisa che l’accertamento è stato compiuto nella fase delle indagini preliminari e necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

Il conducente della vettura ed il convivente della donna sono stati portati nella casa circondariale di Trani mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari, a disposizione del Pubblico Ministero competente.