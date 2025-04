Tragedia sulla strada: morte due donne di Bisceglie

Tragedia sulla strada ieri sera, 4 aprile, con un bilancio pesantissimo di due donne di Bisceglie che hanno perso la vita ed un uomo in condizioni gravi.

Il grave incidente è avvenuto sulla SP 13 che collega Bisceglie e Andria quando alle ore 21, in territorio di Trani, una Mazda, con a bordo un uomo e due donne di Bisceglie, ed una Lancia hanno si sono scontrate. Inizialmente il bilancio parlava di quattro persone coinvolte, in gravi condizioni, trasportate dalle ambulanze in Servizio 118 al “Bonomo” di Andria e al “Dimiccoli” di Barletta estratte dai mezzi con l’aiuto dei Vigili del Fuoco. Presente anche la Polizia Locale di Trani.

Bilancio che si è aggravato nelle ore successive con la morte delle due donne di Bisceglie: una di 62 anni, la più giovane (32 anni) incinta, mentre l’uomo secondo le prime informazioni rimane in gravi condizioni.