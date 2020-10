Titolari positivi al Covid, bar biscegliese rimane chiuso

Il Covid colpisce una delle attività cittadine presenti in via Aldo Moro, Caffetteria57, costretta a chiudere per la positività dei suoi titolari, secondo quanto si apprende dalla pagina Facebook del Bar.

“Per una maggiore trasparenza e sicurezza nei vostri riguardi – si legge nel post – vi comunichiamo che a seguito di tampone effettuato dai nostri titolari in data odierna (22 ottobre), con esito momentaneo positivo, e al fine di tutelare la nostra clientela il nostro esercizio rimarrà chiuso”.

“Siamo stati sin dal principio attenti nel rispettare le misure cautelative, indossando quotidianamente mascherine e dispositivi di prevenzione e chiuderemo in attesa di sottoporre ai test tutti noi dipendenti. Vi terremo informati sull’evolversi – si legge in chiusura del post – forti del fatto che apprezzerete la nostra scelta di trasparenza e coesione”.