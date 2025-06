Timbrava badge e tornava a casa, arresti domiciliari per medico dell’ospedale di Bisceglie

Per mesi avrebbe timbrato il badge delle presenze dando così il via al suo turno in ospedale per poi lasciare il posto di lavoro. È quanto si apprende dall’Ansa, che riporta la notizia di un dirigente medico dell’ospedale di Bisceglie finito agli arresti domiciliari con le accuse di truffa aggravata e false attestazioni, su ordinanza del gip di Trani.

Nei turni notturni o pomeridiani, il medico avrebbe timbrato il cartellino, preso le consegne dai colleghi del turno precedente per poi tornare a casa in auto o in bici. Il medico tornava poi in ospedale poco prima della conclusione del turno di servizio o se contattato telefonicamente quando era richiesta la sua presenza in sala operatoria. L’indagato stava lasciando la struttura ospedaliera, dopo aver timbrato, anche nel momento in cui i poliziotti hanno eseguito l’ordinanza cautelare.

I fatti sono stati registrati a partire dal mese di novembre 2024. Le indagini, partite da una segnalazione, sono state svolte dagli agenti del Commissariato di Trani e si sono basate anche sui pedinamenti.