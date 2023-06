Manomissione a distributore di benzina nella notte, intervento della Metronotte

Una manomissione si è verificata questa notte, 17 giugno, ad un distributore di benzina nella zona nord di Bisceglie.

A riferirlo è una nota della Metronotte Bisceglie, intervenuta all’1 circa alla stadione di servizio in via Bovio. La pattuglia Nord coadiuvata dal coordinatore di servizio, dopo aver ricevuto la richiesta di intervento, è giunta immediatamente suo posto ed ha subito notato segni di manomissione alla colonnina self. Dell’accaduto è stata infornata la locale Tenenza dei Carabinieri.