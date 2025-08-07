Tentativo di rapina a Bisceglie finisce con incidente sulla SS16 bis: imprenditore in salvo

I Carabinieri stanno conducendo accertamenti su un tentativo di rapina avvenuto questa mattina a Bisceglie, conclusosi con un incidente stradale lungo la SS16 bis. Vittima del tentato colpo un imprenditore originario di Andria, rimasto fortunatamente solo lievemente contuso.

L’episodio si è verificato mentre l’uomo stava percorrendo la statale, quando è stato avvicinato da soggetti ancora ignoti con l’intento di rapinarlo. Il pronto intervento della Radiomobile di Trani e della pattuglia anti-rapina della compagnia dei Carabinieri di Barletta – giunta in direzione opposta – ha permesso di sventare il piano e di prestare immediato soccorso alla vittima, coinvolta in un sinistro causato probabilmente dalla dinamica dell’assalto.

Al momento sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e individuare i responsabili.