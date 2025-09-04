Stalking a Bisceglie, ammonimento ad un cinquantenne dal Questore della Bat

Il Questore della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Alfredo Fabbrocini, ha disposto la misura dell’ammonimento nei confronti di un uomo di 50 anni residente a Bisceglie, accusato di reiterati comportamenti persecutori ai danni di una donna con la quale aveva avuto una relazione. Il provvedimento è stato adottato in base all’articolo 8 del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito nella Legge 23 aprile 2009 n. 38, a seguito della denuncia presentata dalla vittima.

Le indagini hanno ricostruito una serie di episodi iniziati a gennaio 2025: pedinamenti, molestie e approcci indesiderati, anche nei luoghi frequentati abitualmente dalla donna, come l’ambiente di lavoro ed esercizi pubblici. I comportamenti più preoccupanti si sono verificati tra maggio e giugno, quando l’uomo ha seguito e avvicinato la vittima in spazi pubblici, costringendola a respingerlo con decisione.

Le continue pressioni hanno generato nella donna uno stato d’ansia e un fondato timore per la propria sicurezza, spingendola a rivolgersi alla Polizia. Con l’ammonimento, l’uomo è stato formalmente invitato a cessare ogni condotta illecita ed è stato indirizzato verso un percorso trattamentale integrato presso centri specializzati per autori di violenza presenti sul territorio.

La normativa stabilisce che i reati di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e di violenza domestica (art. 612-ter c.p.) sono puniti con pene più severe se commessi da soggetti già ammoniti. Inoltre, la reiterazione delle condotte persecutorie potrà comportare l’avvio immediato di un procedimento penale d’ufficio.

La Polizia di Stato ribadisce il proprio impegno costante nel contrasto alla violenza di genere e invita tutte le vittime di abusi o persecuzioni a rivolgersi con fiducia alle Forze dell’Ordine, che garantiscono un presidio continuo sul territorio e supporto concreto a chi denuncia. (Credit foto: Questura Bat)