Spaccio di droga, due arresti in pieno centro a Bisceglie

I Carabinieri della Tenenza di Bisceglie hanno tratto in arrestato D.M. classe ’83 e C.G. classe ’96, per aver violato la normativa in materia di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un servizio teso al contrasto di questa piaga, avendo notato in via Dante (intersezione corso Umberto, nella zona della piazza del pesce) un andirivieni di soggetti dediti al consumo di sostanze stupefacenti, sono riusciti a individuare uno scooter con cui due soggetti a bordo. I due, successivamente arrestati, facevano da spola con le vie adiacenti, incontrando individui con cui effettuavano rapidamente il classico movimento di scambio.

Verificata la cosa, i Carabinieri hanno deciso di intervenire immediatamente, bloccando i due pusher sullo scooter con il quale erano nuovamente giunti in zona. I due uomini sono stati trovati in possesso di 35 dosi di cocaina e denaro contante provento dello spaccio. Nel corso delle perquisizioni eseguite presso le abitazioni dei fermati, i militari hanno rinvenuto materiale per il confezionamento della droga.

Entrambi i soggetti, noti agli operanti poiché già tratti in arresto per reati specifici, sono stati quindi accompagnati presso la locale Tenenza e successivamente tradotti presso la casa circondariale di Trani, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa di giudizio.