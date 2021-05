Spaccano bottiglie per strada, Angarano: “Rideranno anche quando riceveranno la sanzione?”

“Prima consumano birra, poi si divertono a lanciare in aria le bottiglie di vetro più volte, tentando di spaccarle e abbandonandole in strada. Pensando di farla franca. Beccati dalle telecamere di videosorveglianza, identificati dalla Polizia Locale, è pronta per loro una bella multa. Rideranno anche quando riceveranno la sanzione”? A parlare è il sindaco Angelantonio Angarano che poi sul profilo istituzionale Facebook ha inserito le immagini di quanto accaduto.

“Deve finire questa tendenza di alcuni cittadini che se ne fregano del decoro della nostra Città. Come già fatto tante altre volte – continua – continueremo ad utilizzare la videosorveglianza, (che abbiamo più che raddoppiato negli ultimi due anni e continueremo a potenziare) per contrastare la mancanza di senso civico di alcuni concittadini che pensano di poter maltrattare Bisceglie restando impuniti”.

“Allo stesso tempo continuano le multe per l’abbandono illegale di rifiuti – conclude il primo cittadino – su suolo pubblico attraverso l’ausilio delle fototrappole. Proseguiremo con la tolleranza zero”.