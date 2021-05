Sottrae portafogli al mercato settimanale, 43enne fermato dalla Polizia Locale

Ha sottratto il portafogli dal carrello di una signora al mercato settimanale di Bisceglie ma il suo furto con destrezza non è passato inosservato agli agenti della Polizia Locale che, in borghese, erano in servizio nell’area mercatale e sulle sue tracce da tempo, anche in virtù di precedenti segnalazioni pervenute da cittadini. L’uomo, un 43enne algerino, è stato così fermato e condotto al Commissariato di Polizia di Stato di Trani per il fotosegnalamento. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per il furto commesso e l’arresto per la violazione di un’ordinanza di soggiorno obbligato del Comune di Trani. Al fermo dell’uomo ha contribuito anche un appuntato scelto della Guardia di Finanza di Molfetta, in quel momento libero dal servizio.

“Il nostro plauso alla Polizia Locale che, anche con servizi mirati come quello odierno, si adopera quotidianamente con impegno e dedizione per la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legge”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Il nostro ringraziamento va altresì al Commissariato di Polizia di Stato e all’agente di Guardia di Finanza per la collaborazione, nonché ai cittadini che hanno fornito opportune segnalazioni rivelatesi utili. Supportando le forze dell’ordine nel loro lavoro si possono ottenere risultati significativi per la sicurezza della Comunità”.