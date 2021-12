Silvestris: “Ieri più del 20% di casi positivi tra i tamponi effettuati in Farmacia”

“Non mi era mai capitato di riscontrare in una giornata più del 20% di casi positivi tra i tantissimi tamponi effettuati. Oggi, pur non essendo di turno, ho aperto la Farmacia solo per effettuare i tamponi e il risultato è stato preoccupante”. Sono le dichiarazioni di Sergio Silvestris in un post di ieri, 26 dicembre, sul profilo personale Facebook facendo un resoconto di quanto accaduto ieri nella sua attività.

“Anche per questo l’Associazione Borgo Antico, che presiedo – continua – ha deciso di annullare gli eventi in piazza Duomo (leggi qui). Invito tutti alla massima prudenza, alla cautela, a limitare contatti e uscite di qualsiasi tipo. Abbiamo ancora un pò di strada da percorrere per uscire da quest’incubo”.

“Mi raccomando: non vanifichiamo gli sforzi fatti – conclude Silvestris – e aiutiamoci ancora un po’ Bisceglie ce la deve fare. Forza amici, un altro sforzo”.