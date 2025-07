Servizio 118 in mare con moto d’acqua: due interventi nella giornata di ieri

Due interventi delicati sono stati effettuati, praticamente in contemporanea, intorno alle ore 16 di ieri, domenica 20 luglio, dal servizio di Emergenza 118 in mare effettuato con le moto d’acqua. Uno a Trani e uno a Margherita di Savoia, entrambi avvenuti anche a condizioni meteomarine avverse causate da un improvviso e forte vento di scirocco con onde altre fino a due metri.

A Trani una barca a noleggio si è scontrata con i frangiflutti. Prontamente intervenuta la bagnina del lido Matinelle, due idromoto del servizio Emergenza 118 in mare sono giunte da Bisceglie e Trani, contribuendo, insieme alla Guardia Costiera, a mettere in salvo e riportare a terra i quattro ragazzi, scossi per la situazione.

A Margherita di Savoia un surfista, dopo una gara di windsurf, era finito al largo e non riusciva più a rientrare. Individuato, con non poca difficoltà, ad un miglio dalla costa, è stato riportato a terra grazie all’intervento dell’Associazione Lifeguard cui si è aggiunta la moto d’acqua Ecosierra del Servizio di 118 in mare in collaborazione con personale di Margherita di Savoia.

“Due situazioni critiche con epilogo positivo (ben cinque persone messe in salvo) perché affrontate con professionalità, prontezza e lucidità dal Servizio di Emergenza 118 in mare, voluto con lungimiranza dalla Asl Bt coordinata dal Commissario Straordinario Tiziana Dimatteo e svolto in collaborazione con la Guardia Costiera”, scrive il sindaco Angarano sui social.

“La giornata di ieri ha messo in evidenza la grandissima utilità del servizio di Emergenza 118 in mare effettuato con le moto d’acqua, voluto dalla Asl Bt, coordinato dal Dott. Donatello Iacobone, Direttore del S.E.T. 118 Asl Bt e Primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Bisceglie, ed eseguito dalla Società Nazionale di Salvamento, sezione di Bisceglie, presieduta dal nostro concittadino Enio Padalino, in collaborazione con la Guardia Costiera”.

“Senza dimenticare il servizio di salvamento sulle nostre spiagge libere Bandiera Blu messo in campo dall’Associazione Baywatch. Agli operatori intervenuti ieri e a tutti coloro che ogni giorno operano per la nostra sicurezza in mare, la nostra viva gratitudine e il nostro sincero apprezzamento. Bravissimi”, conclude il primo cittadino.