Sequestrate tre aziende di estrazione marmo a Bisceglie e Trani: indagini per violazioni ambientali / VIDEO

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani ha disposto, su richiesta della Procura della Repubblica, il sequestro preventivo di tre aziende operanti nel settore dell’estrazione del marmo nei territori di Bisceglie e Trani. L’operazione è stata eseguita dai Carabinieri Forestali di Bari, in collaborazione con il Reparto Operativo del Comando Provinciale BAT.

Il provvedimento cautelare giunge al termine di un’indagine complessa condotta dal Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia – Presidio Foggia e BAT, che attraverso sopralluoghi, rilievi GIS e approfondite verifiche documentali ha ricostruito presunte violazioni sistematiche delle normative ambientali e minerarie. Quattro persone, dirigenti delle società coinvolte, risultano indagate.

Gli accertamenti hanno fatto emergere ipotesi di abbandono e gestione illecita di rifiuti derivanti dalle attività estrattive, inquinamento ambientale, escavazioni abusive e ampliamenti non autorizzati, oltre a interventi in zone vincolate senza le necessarie autorizzazioni. Sono state inoltre rilevate carenze in materia di sicurezza sul lavoro e mancata adozione di misure preventive contro i rischi ambientali.

Nell’ambito dell’operazione sono state effettuate anche perquisizioni personali e locali. Le aree di cava, i mezzi e i beni aziendali sequestrati saranno affidati a un amministratore giudiziario, con il compito di gestirli nel rispetto della legalità e impedire il proseguimento delle condotte contestate.

Si precisa che la posizione delle persone indagate è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Trani e che le stesse devono essere considerate non colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.