Scontro tra due auto in zona Sant’Andrea, 18enne trasportata in ospedale

Un incidente si è verificato questa mattina, attorno alle ore 11.30, sulla rotatoria che collega via Sant’Andrea a Strada del Carro.

Lo scontro è avvenuto tra una Opel Zafira, guidata da un uomo di Bisceglie di 66 anni, e una Opel Corsa con a bordo una donna di 41 anni alla guida e due ragazzi di 16 e 18 anni, residenti a Bisceglie.

Secondo le prime ricostruzioni, l’Opel Zafira percorreva Strada del Carro in direzione via Padre Kolbe quando immettendosi nella rotatoria si è scontrata con l’Opel Corsa che viaggiava su via Sant’Andrea in direzione Ruvo-Corato.

Ad avere la peggio la 18enne (cosciente) seduta al lato passeggeri anteriore della Opel Corsa, soccorsa da un’ambulanza del SerMolfetta che l’ha trasportata prontamente al Pronto Soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Nessun danno fisico pare abbiano riportato gli altri tre protagonisti dell’impatto.

Sul posto è giunta immediatamente una pattuglia della Polzia Locale di Bisceglie per ricostruire la dinamica ed effettuare i rilievi del caso.