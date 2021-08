Scontro auto scooter su via Veneto, un ferito

Alle ore 15.45 circa di oggi, giovedì 19 agosto, si è verificato un incidente all’incrocio tra via Volta e via Vittorio Veneto. Una Ford Focus che procedeva su via Volta verso via Vittorio Veneto, guidata da un uomo di Bisceglie, si è scontrata con uno Scooter Scarabeo guidato da un ragazzo, anche lui biscegliese, che procedeva su via Vittorio Veneto in direzione centro cittadino.

Ad avere la peggio è stato il guidatore dello scooter, che ha subito lamentato dolore agli arti inferiori. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Bisceglie, che ha trasportato il ragazzo presso l’Ospedale Dimiccoli di Barletta. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale, prontamente intervenuta per i rilievi del caso.