Scontro auto-scooter in zona Seminario: donna trasportata in ospedale in codice rosso

Un brutto incidente è avvenuto alle ore 21.45 circa di questa sera, domenica 19 settembre, all’altezza dell’incrocio tra via Sacerdote Di Leo e via Francesco Di Molfetta. Uno scooter di grossa cilindrata, con a bordo un uomo e una donna di Bisceglie, percorreva via Sacerdote Di Leo provenendo da via Seminario, quando si è scontrato con una Renault Clio che percorreva via Francesco Di Molfetta, provenendo da via Imbriani. A bordo dell’auto tre ragazzi, anche loro biscegliesi.

Ad avere la peggio è stata la ragazza a bordo dello scooter, soccorsa dall’ambulanza in servizio 118 e trasportata in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri della Tenenza di Bisceglie e una pattuglia della Polizia Locale.