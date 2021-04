Scontro auto-moto su via Ruvo, 26enne in ospedale

Attorno alle ore 17 di venerdì 9 aprile si è verificato un incidente su via Ruvo, angolo via Londra, tra una Fiato Punto e una moto Kawasaki. Alla guida della moto un ragazzo di 26 anni di Bisceglie, nella Fiat Punto un uomo di 55 anni e suo figlio di 21, entrambi biscegliesi. La Punto percorreva via Ruvo in direzione centro cittadino e la Kawasaki procedeva nel senso opposto. L’impatto è avvenuto all’altezza dell’intersezione con via Londra.

Ad avere la peggio, il giovane motociclista, che è stato trasportato all’Ospedale “Don Tonino Bello” di Molfetta da un’ambulanza degli operatori emergenza radio di Trani. Sul posto sono prontamente intervenute due pattuglie della Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’accaduto e veicolare il traffico.