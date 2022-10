Scontro auto-bici elettrica in centro, un ferito in ospedale

Alle ore 22.30 di sabato 1 ottobre si è verificato un incidente in piazza Vittorio Emanuele, lato Calvario. Protagonisti del sinistro un ventenne alla guida di una Fiat Punto che, procedendo in direzione Calvario, si è scontrata contro una bicicletta elettrica condotta da un uomo circa trent’anni.

Ad avere la peggio il conducente della bici elettrica, prontamente soccorso da un’ambulanza in servizio 118, che lo ha trasportato in ospedale. Anche l’autista della Punto, visibilmente turbato dall’accaduto, è stato successivamente trasferito al pronto soccorso di Bisceglie per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie per ricostruire la dinamica dell’accaduto.