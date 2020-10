Sanificazione e docenti in quarantena, chiude scuola media nel plesso Cosmai

In seguito a segnalazione pervenuta dall’Ufficio Igiene di Bisceglie, riguardante il riscontro di un altro caso Covid nel plesso, da giovedì 15 ottobre a martedì 20 ottobre 2020 il plesso Cosmai (il piano occupato dalla scuola media) rimarrà chiuso per la sanificazione degli ambienti interessati e per la mancanza di molti docenti posti in quarantena e non sostituibili.

Tutti i docenti del plesso non andranno a scuola ed effettueranno didattica digitale integrata a tutti i loro alunni fino al 20 ottobre secondo le modalità stabilite in Collegio Docenti e approvate dal Consiglio d’Istituto. “Per i docenti in quarantena, non essendoci normativa di riferimento, l’effettuazione della didattica digitale integrata viene rinviata alla discrezionalità del docente stesso”. È quanto si apprende dalla circolare nr. 27 firmata dal dirigente scolastico prof.ssa Maria Sciancalepore.

I collaboratori scolastici del plesso Cosmai, nel periodo suddetto, svolgeranno il loro servizio nei plessi centrali di via Pozzo Marrone. “Si spera di riprendere in presenza il 21 ottobre, tuttavia occorre prestare attenzione ad ulteriori comunicazioni”, scrive il dirigente scolastico.