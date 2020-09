Rubato nella notte a Bisceglie furgone con materiale Mennea Day 2020

Un furto avvenuto nella notte a Bisceglie ha creato non pochi danni agli organizzatori del Mennea Day 2020, evento organizzato a Barletta dall’Asd iocorro in occasione del 41esimo anniversario del record stabilito in 19″72 da Pietro Mennea sui 200 metri piani a Città del Messico il 12 settembre 1979.

Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 settembre è stato rubato all’esterno di un hotel di Bisceglie il furgone contenente pista e blocchi che sarebbero stati montati per svolgere la manifestazione oggi a Barletta.

“Un anno di lavoro per far sognare i più piccoli in un giorno speciale si è spento, siamo delusi e amareggiati – spiega l’Asdiocorro in una nota – ma siamo atleti abituati a combattere, oggi il MenneaDay si farà lo stesso, non con una pista sotto i piedi ma con più forza di prima come ci insegna la nostra leggenda Pietro Mennea”. Si correrà, sull’asfalto e con blocchi disegnati con il gesso. A indagare sull’accaduto sono i carabinieri di Bisceglie.