Rissa in pieno centro a Bisceglie: tre persone ferite, aggressori in fuga

Tensione e paura hanno caratterizzato questa sera, intorno alle ore 20:00, il centro di Bisceglie, dove una violenta rissa è scoppiata in largo Mario Cosmai, a pochi passi da piazza Vittorio Emanuele.

Per cause ancora da chiarire, due uomini avrebbero aggredito tre fratelli poco più che trentenni, provocando loro diverse ferite e contusioni. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, i due aggressori sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia Locale, i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie e gli operatori del 118, che hanno trasportato i tre feriti in ospedale per le cure necessarie. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per identificare i responsabili, raccogliendo testimonianze tra le numerose persone presenti al momento dell’aggressione.