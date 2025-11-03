Rapine e furti tra Trani e Bisceglie: tre misure cautelari eseguite, due biscegliesi coinvolti

Il Tribunale di Trani ha emesso un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di tre persone, su richiesta della Procura della Repubblica di Trani. Il provvedimento, eseguito questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trani e della Tenenza di Bisceglie, riconosce — secondo l’impostazione accusatoria accolta dal Gip e fatta salva la valutazione nelle successive fasi processuali — gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati.

L’indagine è partita da mirate attività info-investigative condotte dal Nucleo Operativo, che hanno permesso di ricostruire una serie di reati commessi nei centri abitati di Trani e Bisceglie tra gennaio e giugno 2025. In pochi mesi, secondo quanto emerso, i tre soggetti — due uomini biscegliesi di 41 e 39 anni, già noti alle forze dell’ordine, e una donna di Andria di 44 anni — avrebbero compiuto rapine improprie e furti aggravati ai danni di esercizi commerciali locali.

In particolare, sono ritenuti responsabili, a vario titolo e in alcuni casi in concorso, di sette episodi tra rapine e furti (di cui uno tentato) ai danni di quattro negozi di casalinghi e alimentari, di un furto con destrezza ai danni di un’anziana signora invalida e di una falsa dichiarazione sull’identità resa a un pubblico ufficiale.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, sono state condotte attraverso la raccolta di testimonianze e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, consentendo di identificare con precisione gli indagati e di ricostruirne le azioni, spesso caratterizzate da violenza e minaccia nei confronti delle vittime, soprattutto quando venivano scoperti durante i furti.

Il quadro indiziario raccolto è stato ritenuto solido dalla Procura, che ha chiesto al Gip l’emissione delle misure cautelari. Il giudice, accogliendo la richiesta, ha disposto la cattura dei tre: uno è stato condotto in carcere, uno agli arresti domiciliari e il terzo sottoposto all’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza.

L’operazione rappresenta un risultato significativo nel contrasto ai reati predatori che destano forte allarme sociale. Resta comunque fermo che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata in sede di processo, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.