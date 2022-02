Rapina al supermercato “Primo prezzo”: individuo armato minaccia dipendenti

Alle ore 17 circa di questo pomeriggio, sabato 26 febbraio, un individuo incappucciato si è introdotto all ’interno del supermercato “Primo prezzo” di via Pietro Mascagni a Bisceglie per una rapina.

Il soggetto, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe minacciato i dipendenti con un’arma da fuoco, facendosi consegnare quanto contenuto in cassa.

Il ladro sarebbe poi fuggito a bordo di un mezzo a due ruote. I Carabinieri della Tenenza di Bisceglie, prontamente intervenuti sul luogo del reato, sono attualmente al lavoro per individuare il rapinatore.