Rapina a mano armata al Centro Commerciale di Molfetta: due i feriti

Una rapina a mano armata è stata compiuta stamattina ai danni di una gioielleria presente nel centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera a Molfetta.

Il bilancio è di due feriti. Si tratterebbe di due uomini, uno dei quali sarebbe stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Il rapinatore avrebbe agito in solitaria con il volto coperto da una maschera.

Stando alle prime ricostruzioni, il malvivente avrebbe fatto irruzione nel locale con un’arma in pugno minacciando il personale. Un militare in borghese, presente sul posto, avrebbe tentato di bloccare il rapinatore scatenando una colluttazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Molfetta.