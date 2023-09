Nella notte auto a fuoco nel quartiere Seminario

Nuovo caso di auto a fuoco nella tarda serata di oggi, venerdì 29 settembre, nel quartiere Seminario.

Alle ore 22.45 una Fiat Panda è stata distrutta dalle fiamme in via Facitulo da Bari, traversa di via degli Artigiani nel quartiere Seminario. Le fiamme hanno subito allarmato i residenti di zona che hanno chiamato i soccorsi con l’arrivo immediato dei Vigili del fuoco che hanno sedato le fiamme. Successivamente si procederà nel verificare le cause che hanno portato all’incendio dell’auto, il terzo in pochi giorni dopo quello ai due mezzi di via Ricasoli e quella di via Trento.