Picchiava da tempo moglie e figli, arrestato 52enne di Bisceglie

I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 52 anni, di Bisceglie, finito in carcere per i reati di lesioni personali e maltrattamenti.

Secondo quanto riportano alcuni organi di stampa nazionale, l’uomo avrebbe picchiato per mesi moglie, figlia e figlio minorenne disabile, procurando loro lesioni, tanto da costringerli a ricorrere in alcune occasioni alle cure in ospedale.

La donna da tempo sarebbe vittima di violenze da parte del marito, senza mai fare ricorso alle forze dell’ordine. Situazione che invece, dopo gli ennesimi soprusi, si è verificata raccontando dei “continui maltrattamenti e violenze fisiche e psicologiche“.

Nell’indagine della Procura di Trani, oltre alle testimonianze delle vittime, ci sono alcuni filmati nei quale l’indagato sottoponeva la moglie a violenze, schiaffi e urla, il tutto alla presenza dei figli.