Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro nel quartiere Sant’Andrea

Singolare incidente nella mattinata di oggi, intorno alle ore 9.00, in un cortile condominiale del quartiere Sant’Andrea. Una donna, alla guida di una Fiat 600, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo che ha terminato la sua corsa contro un muro di recinzione, rimanendovi incastrata.

Secondo i primi accertamenti effettuati dalla Polizia Locale, prontamente intervenuta sul posto, all’origine dell’incidente potrebbe esserci stato un guasto meccanico. La dinamica dei fatti suggerisce che la conducente abbia tentato con tutte le forze di evitare l’impatto, come dimostrerebbe la lunga frenata di oltre 50 metri lasciata sull’asfalto.

Fortunatamente, la donna non ha riportato ferite. Visibilmente scossa per l’accaduto, si è comunque recata autonomamente al Pronto Soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” per effettuare i dovuti accertamenti sanitari.

Le autorità stanno valutando le responsabilità e le eventuali cause tecniche che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. Ulteriori accertamenti meccanici saranno fondamentali per stabilire l’esatta origine del malfunzionamento.