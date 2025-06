Paura sulla SP13: auto prende fuoco in marcia, illeso il conducente

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 giugno, lungo la Strada Provinciale 13 in direzione Bisceglie. Intorno alle ore 17:15, una Nissan Qashqai, guidata da un 50enne residente a Trani, ha improvvisamente preso fuoco nei pressi del civico 67.

Secondo quanto riferito dallo stesso conducente agli agenti della Polizia Locale di Bisceglie, prontamente intervenuti sul posto, il veicolo avrebbe manifestato un’improvvisa anomalia, bloccandosi mentre era in marcia. Subito dopo, dal vano motore ha cominciato a fuoriuscire del fumo, trasformandosi in pochi istanti in un incendio.

Sono stati immediatamente allertati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Barletta, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche il supporto operativo delle Guardie Campestri di Bisceglie.

Fortunatamente il conducente è riuscito a uscire dal mezzo in tempo, evitando conseguenze fisiche. Solo un grande spavento per lui, ma nessuna ferita è stata riportata.