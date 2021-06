PalaCosmai chiuso il 30 giugno per indisponibilità vaccini / DETTAGLI

“Come disposto dalla Asl Bt, a causa della indisponibilità di vaccini il PalaCosmai resterà chiuso nella giornata di mercoledì 30 giugno“. Lo fa sapere il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano attarverso un posto sul profilo istituzionale Facebook, nella tarda serata odierna.

“Le vaccinazioni in programma il 30 giugno – fa sapere il primo cittadino – sono quindi rinviate a nuova data che sarà comunicata dalla Asl Bt in seguito alla necessaria ricalendarizzazione in funzione delle forniture di vaccini”.