Operazione “Restart”: ecco i nomi degli arrestati

L’operazione “Restart” che ha portato alle prime luci del mattino all’arresto di 16 persone ha contraddistinto le ultime ore sul territorio di Bisceglie e Trani.

Su richiesta della Procura della Repubblica di Trani e della Procura della Repubblica dei minorenni di Bari sono state eseguite le ordinanze di custodia cautelare per 5 persone in carcere, 10 agli arresti domiciliari e 1 collocamento in comunità.

Sono stati arrestati e tradotti in carcere: Michele Straniero (1985, Bitonto), Elisabetta Salierno (1955, Bisceglie), Sabino Capriati (1990, Bari), Antonio Giannoccaro (1992, Castellana Grotte), Roberto Di Terlizzi (1985, Canosa di Puglia).

Ai domiciliari: Andrea Sorrenti (1997, Canosa di Puglia), Donato Petroni (1995, Canosa di Puglia), Gianluca Chiaia (2000, Corato), Maurizio Racanati (2000, Bisceglie), Sebastiano Pappagallo (1981, Terlizzi), Grazia Bassi (1974, Bisceglie), Elisabetta Losapio (1997, Bisceglie), Roberto Stortigraci (1997, Bisceglie), Gerardo Lavolpicella (1985, Bisceglie), Adamo Zingarelli (1979 Bisceglie).