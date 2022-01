Operazione antidroga, tre biscegliesi coinvolti per detenzione e spaccio di stupefacenti

Tra i 19 soggetti destinatari dei provvedimenti accusati a vario titolo dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ci sono 3 biscegliesi coinvolti nell’operazione antidroga che si è svolta all’alba di lunedì 10 gennaio (leggi qui).

Per uno di essi è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, mentre altri due sono stati collocati agli arresti domiciliari secondo quanto disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, Paola Angela De Santis, su richiesta del pubblico ministero della Procura della Repubblica del capoluogo, Lanfranco Marazia.



Dalle investigazioni è venuta fuori l’allarmante constatazione di un massiccio ritorno al consumo di eroina, resa particolarmente attrattiva dal prezzo significativamente più basso rispetto a quello di altre sostanze come la cocaina.

Misura cautelare personale della custodia in carcere:

Marcello Vito Giuseppe, nato a Grumo Appula il 03/08/1993, residente a Palo del Colle; Marcello Vito Giuseppe, nato a Grumo Appula il 30/08/1995, residente a Palo del Colle; Abidi Hosni, nato a Bousalem (Tunisia) il 18/02/1984, residente a Palo del Colle; Ungaro Michele, nato a Bitonto il 27/12/1976, residente a Palo del Colle; Carione Cosimo, nato a Bitonto il 03/05/1968, residente a Palo del Colle; Cafaro Anna, nata a Terlizzi l’11/07/1973, residente a Palo del Colle; Amorese Leonardo, nato a Corato il 10/09/1965, ivi residente; Carducci Salvatore, nato a Bisceglie il 19/02/1978, ivi residente; Carnicelli Gianluca, nato ad Andria il 18/01/1973, residente a Trani.

Misura cautelare personale degli arresti domiciliari:

Margutti Agata, nata a Bisceglie il 04/11/1981, ivi residente; Gattello Giuseppe, nato a Brescia il 17/11/1980, residente a Bisceglie; Altamura Gianfranco, nato a Koln (Germania) il 14/02/1975, residente a Corato; Dandriccio Rosa Katin, nata a Barletta il 23/08/1984, residente a Trani; D’Abramo Nicoletta, nata a Terlizzi il 30/09/1981, residente a Ruvo di Puglia; Ferrucci Alessio, nato a Corato il 03/08/1989, ivi residente; Caputo Giacomina, nata a Modugno il 26/09/1974, ivi residente; Bellino Nicola, nato a Modugno il 17/01/1972, ivi residente; Fiore Luigi, nato a Ruvo di Puglia il 02/05/1969, ivi residente.

Misura cautelare del divieto di dimora in Palo del Colle: