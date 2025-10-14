Operazione antidroga tra Trani e Bisceglie: sette misure cautelari e sequestro da 130mila euro

Il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali nei confronti di sette persone indagate a vario titolo per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori, favoreggiamento personale e accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti. Contestualmente, è stato disposto il sequestro preventivo di oltre 130mila euro e di un’attività commerciale di Trani intestata fittiziamente a terzi per eludere la normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Trani e condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Trani, ha preso avvio da un controllo nel corso del quale furono sequestrati circa un chilo di cocaina e 60mila euro in contanti trovati nell’abitazione di uno degli indagati. Da quell’episodio sono partite attività investigative approfondite, basate su intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, oltre che su pedinamenti e osservazioni nei territori di Trani e Bisceglie.

Le indagini hanno permesso di ricostruire una rete di spaccio ben organizzata, con un sistema di distribuzione gestito da diversi pusher attivi nelle due città. Gli ordini di cessione della droga venivano talvolta impartiti direttamente dall’interno della Casa Circondariale di Trani, utilizzando un linguaggio in codice e luoghi di consegna identificati con nomi convenzionali come “pinetina”, “terra rossa” o “quaranta scale”. Le sostanze stupefacenti venivano inoltre indicate con soprannomi criptici come “ricci di mare”, “vaschette di alici”, “datteri” e “noci di mare” – quest’ultimo riferito alla cocaina.

Complessivamente, sono stati sequestrati 1,2 chilogrammi di cocaina, hashish e marijuana, ed eseguiti due arresti in flagranza di reato, poi convalidati dal Tribunale di Trani. Diversi assuntori sono stati segnalati alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani. I provvedimenti cautelari eseguiti hanno previsto cinque custodie cautelari in carcere, una misura di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e una interdizione quinquennale dall’attività imprenditoriale per uno degli indagati.

L’inchiesta, tuttora in corso, punta a smantellare completamente la rete criminale radicata nel territorio e a ricostruire i flussi di denaro provenienti dal traffico di droga. Si ricorda che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.

L’operazione conferma l’impegno congiunto del Tribunale e della Procura di Trani e della Guardia di Finanza nel contrastare il narcotraffico, a tutela della sicurezza pubblica e della salute dei cittadini, con particolare attenzione alla protezione delle nuove generazioni.