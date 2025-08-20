Operazione antidroga a Bisceglie: tre giovani arrestati dai Carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Trani, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, hanno arrestato in flagranza di reato tre giovani residenti nella zona, due uomini di 24 e 22 anni e una donna di 21 anni, con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il Giudice per le Indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere per tutti e tre gli indagati. L’operazione è stata avviata a seguito di mirati servizi di osservazione nei pressi di un’abitazione del centro storico di Bisceglie, dove era stato notato un continuo andirivieni sospetto.

Durante il blitz, i militari hanno fermato e perquisito i tre soggetti, rinvenendo complessivamente 565 grammi di hashish in panetti, circa 50 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e 870 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Le sostanze e il denaro sono stati sottoposti a sequestro penale, insieme ai veicoli utilizzati per gli scambi illeciti, tra cui due automobili e uno scooter.

L’operazione rientra in un più ampio piano di contrasto al traffico di droga, che nelle ultime settimane ha visto intensificarsi controlli e attività investigative da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri.

Si ricorda che la responsabilità degli arrestati dovrà essere accertata solo con sentenza definitiva, valendo fino ad allora la presunzione di innocenza.