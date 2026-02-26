Nuovo incidente sulla provinciale 85 tra Bisceglie e Corato, due persone soccorse

Un nuovo incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio poco dopo le ore 14 in via Sant’Andrea, lungo la strada provinciale 85 che collega Bisceglie a Ruvo e Corato, a breve distanza dal luogo del sinistro mortale avvenuto ieri pomeriggio, nel quale ha perso la vita una 67enne biscegliese.

Nell’impatto sono rimasti coinvolti un furgone guidato da un uomo e una Peugeot alla cui guida vi era una donna. L’uomo alla guida del mezzo pesante è stato trasportato per accertamenti all’ospedale “Dimiccoli” di Barletta: le sue condizioni sono stabili e non destano particolare preoccupazione. La conducente dell’auto è stata invece assistita sul posto dal personale sanitario di un’ambulanza “India” del 118 proveniente da Corato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e avviare le indagini utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, che resta ancora da chiarire.