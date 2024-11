Nascondeva armi ed esplosivi in casa, biscegliese arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Tenenza di Bisceglie nei giorni scorsi hanno permesso di arrestare un uomo di Bisceglie (classe 1983), già gravato da precedenti di polizia, per detenzione abusiva di armi da guerra, munizioni ed esplosivi e ricettazione.

I militari, nel corso della perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto occultate, due pistole semiautomatiche, una, calibro 9×19 parabellum introdotta clandestinamente sul territorio italiano, e la seconda calibro 7.65, oltre a 296 proiettili di vario calibro, il tutto detentuo illegalmente. Nel proseguo della ricerca svolta dai militari dell’arma nella casa dell’uomo, sono stati trovati ordigni artigianali (bombe carta) e un barattolo in metallo contenente tritolo con il relativo innesco, già pronto all’uso.

Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se siano state utilizzate per fatti di sangue. L’uomo è attualmente ristretto detenuto la casa circondariale di Trani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel frattempo sono in corso le indagini tese a stabilire le motivazioni che hanno spinto il biscegliese a munirsi di questa tipolgia di materiale.

Il risultato conseguito rappresenta l’esito della costante presenza sul territorio da parte dei militari dell’Arma che, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trani.

Va precisato che la posizione della persona sottoposta ad arresto è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che la stessa non potrà essere considerata colpevole sino all’eventuale pronunzia di una sentenza di condanna.