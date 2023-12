Muore soffocata da cordone ombelicale a 39esima settimana di gestazione, tragedia a Bisceglie

Una tragedia si è consumata alcuni giorni fa nel reparto di Ginecologia dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie che ha portato alla morte di una bambina alla 39esima settimana di gestazione della madre.

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni a metà della scorsa settimana la giovane mamma si è presentata, al mattino, in ospedale per un normale controllo che pare non abbia destato preoccupazioni. Poche ore dopo la donna ha avvertito forti dolori all’addome tornando nel pomeriggio nel nosocomio cittadino dove purtroppo ha partorito la sua bimba ormai priva di vita.

Pare che la bambina sarebbe rimasta soffocata con sette giri di cordone ombelicale attorno al collo. Una tragedia che lascia dei punti interrogativi. Una tragedia per la quale i familiari hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri per acquisire gli atti e indagare su quanto accaduto.