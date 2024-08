Morto operaio questa mattina in zona Traversa Santa Croce

Un operaio ha perso la vita questa mattina, 31 agosto, in zona Traversa Santa Croce a Bisceglie.

Secondo le prime ricostruzioni l’operaio, di 58 anni, alle ore 6.30 circa nell’effettuare lavori di potatura del verde in quota è rimasto folgorato, probabilmente per un contatto con i cavi dell’alta tensione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri per avviare le indagini su quanto accaduto. Presenti anche i Vigili del Fuoco Bat, tecnici del servizio elettrico ed una ambulanza in servizio 118.